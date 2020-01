Luis Alberto non ci sarà nella sfida di Coppa Italia tra Napoli e Lazio. Il giocatore è rimasto a Roma per cercare di recuperare in vista del derby: seguirà un protocollo di terapie fino a venerdì, quando proverà a riunirsi al gruppo. Una corsa contro il tempo la sua, con Parolo che giocherà al suo posto tornando al suo vecchio ruolo di mezzala destra. Lo scrive Il Tempo.