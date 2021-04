Lui si gioca tutto. Una settimana che deciderà la stagione giallorossa

Il Tempo (E. Zotti) – Due giorni per preparare la partita perfetta. Così Fonseca ha parlato di quello che si aspetta di vedere dai suoi giocatori nel ritorno con l’Ajax, consapevole di giocarsi gran parte della stagione contro i Lancieri. Sul banco c’è anche il futuro del portoghese, che a giugno andrà a scadenza e una sua eventuale conferma passa inevitabilmente anche dai risvolti che prenderà il cammino della sua squadra in Europa.

Ma in ballo c’è molto di più. Giovedì sera la Roma si gioca la storia: in caso di passaggio al turno successivo i giallorossi conquisterebbero la seconda finale europea nel giro di tre anni. A livello di blasone quella giocata in Champions League contro il Liverpool nella primavera 2018 vale ovviamente di più rispetto ad un’eventuale semifinale di Europa League, ma arrivarci rappresenterebbe un enorme passo in avanti nel processo di internazionalizzazione a livello continentale che la Roma ha intrapreso da più di dieci anni.