La Gazzetta dello Sport (R. Angeli) – “Con Mourinho la Roma era più diretta e faceva molta densità difensiva, con De Rossi ha ritrovato fitte trame di gioco. Mi aspetto facciano un turnover relativo, nonostante il ritorno del quarti di Europa League col Milan e la gara col Bologna“. È così che Cioffi si aspetta i giallorossi. Per il tecnico fiorentino ci sono opzioni ancora aperte in formazione, nonostante le indisponibilità – Thauvin e Lovric su tutti – condizionino molto le scelte. “La coppia Zarraga-Walace è un’opzione. Siamo rimasti in pochi ma buoni e chi dovrà fare gli straordinari li farà“.