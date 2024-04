La Gazzetta dello Sport – Oggi dovrebbe esserci ancora dal via, nonostante quei problema all’inguine che lo tormenta. Di certo c’è che Gianluca Mancini è anche un bel portafortuna per la Roma: quando segna lui i giallorossi vincono quasi sempre. Da quando è a Roma, infatti, il difensore toscano ha messo a segno 14 reti in 14 partite diverse, dove sono arrivate 12 vittorie, 1 pari e una sola sconfitta (contro l’Inter).