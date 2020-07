Lucarelli: “Siamo stati penalizzati di nuovo dalle scelte arbitrali. Rasentiamo il ridicolo”

Alessandro Lucarelli, dirigente del Parma, è stato intervistato durante il post partita di Roma-Parma 2-1. Queste le sue parole:

LUCARELLI A DAZN

E’ una settimana particolare. Avete qualcosa da recriminare?

Parlo io per evitare squalifiche. Abbiamo rasentato il ridicolo, non dare il rigore di questa sera dopo quello che ci è stato dato su Darmian, che non c’era. Parlo di quello di Mancini, sul braccio. Siamo stati penalizzati di nuovo dalle scelte arbitrali, sta andando avanti. Non abbiamo fatto polemica per collaborare e dare una mano. Non è che se abbiamo 39 punti siamo gli scemi del villaggio, non accettiamo più questo tipo di errori.

Nessuna dietrologia?

No, il rigore di Bruno Alves, poi quello di Darmian e stasera non ci danno questo. C’è da capire la difficoltà della classe arbitrale, il VAR li ha messi in confusione. Noi siamo danneggiati, vediamo rigori che fanno capire che c’è confusione.

Anche stasera si è visto un Parma con un approccio giusto. Il lato positivo può essere questo?

Sì, abbiamo commesso degli errori ma la voglia era quella di fare risultato. Quando c’è equilibrio gli episodi cambiano i risultati, in questo momento ci sono negativi. I ragazzi sono nervosi, succedono queste cose da cinque o sei partite. Serve attenzione da parte degli arbitri. Se avessimo 28 o 29 punti fioccavano squalifiche. Il fatto che abbiamo una classifica tranquilla non ci deve danneggiare.