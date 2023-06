Diego Llorente sembra essere destinato a tornare alla Roma. Infatti, come riporta giuanlucadimarzio.com, la società capitolina è a lavoro per riportare il classe 93 a Roma. Il giocatore era rientrato al Leeds dopo la fine del prestito di 6 mesi nella capitale, ma è riuscito a convincere Mourinho che lo ritiene un difensore affidabile. Le due società stanno lavorando sulla formula ma è solo questione di tempo per il suo ritorno.