Lotito anticipa gli stipendi, ma rinvia i contributi

La Gazzetta dello Sport (C. Angioni) – La Lazio sorprende tutti. Il presidente della Lazio Lotito ha infatti pagato con largo anticipo gli stipendi previsti per febbraio e marzo, compresi anche quelli di gennaio. La scelta è dovuta al fatto che in questo modo potrà usufruire di importanti benefici fiscali introdotti dalla Legge di Bilancio che scadranno il 28 febbraio. L’idea è quella di utilizzare la parte della Legge prevista per le imprese in difficoltà a causa del Covid-19. In questo senso infatti la Lazio ha sì pagato in anticipo gli stipendi, dilazionando però il versamento dei contributi.