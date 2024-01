L’origine della Coppa Italia e il primo trofeo storico della Roma nella competizione

Pagine Romaniste – È tempo di ottavi di finale di Coppa Italia tra Roma e Cremonese. Questa sera (3 gennaio) i giallorossi scenderanno in campo alle ore 21 presso lo Stadio Olimpico. Ma vi siete mai domandati le origini di questa competizione?

La Coppa Italia è stata introdotta nella stagione calcistica 1922-1923 come competizione nazionale a eliminazione diretta, ideata dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC). Questo torneo è stato creato per offrire alle squadre italiane un’opportunità aggiuntiva di competizione oltre al classico campionato. Il suo formato è stato soggetto a vari cambiamenti nel corso degli anni, ma l’obiettivo principale è sempre stato quello di fornire una sfida emozionante alle squadre partecipanti e ai tifosi.

IL PRIMO VINCITORE DELLA COPPA ITALIA

L’U.S. Novese ha fatto la storia come primo vincitore della Coppa Italia nella stagione inaugurale del 1922-1923. Nel corso del tempo, la competizione ha guadagnato prestigio diventando uno dei trofei più ambiti del calcio italiano, permettendo ai club di lottare per la gloria nazionale al di fuori del normale contesto del campionato.

LA PRIMA VITTORIA DELLA AS ROMA

La Roma ha vinto la sua prima Coppa Italia nella stagione 1963-1964. In quella edizione del torneo i giallorossi si sono imposti in finale contro il Torino. La gara di andata, giocata il 6 settembre 1964, si concluse con il punteggio di 0-0. Il match di ritorno, invece, portò al trionfo la Roma. La sfida infatti, disputata il 1 novembre 1964, terminò 1-0 per i giallorossi grazie al gol di Nicolè siglato all’85’. Grazie a questa vittoria, la Roma conquistò il suo primo trofeo nella Coppa Italia.

LE FORMAZIONI DELLA FINALE

ROMA-TORINO 0-0 (06/09/1964)

Formazione Roma: Matteucci, Tomasin, Ardizzon, Carpenetti, Losi, Schnellinger, Leonardi, Tamborini, Nicole’, Carpanesi, Salvori.

Allenatore: Juan Carlos Lorenzo.

TORINO-ROMA 0-1 (01/11/1964)

Formazione Roma: Cudicini, Tomasin, Ardizzon, Carpanesi, Losi, Schnellinger, Leonardi, Tamborini, Nicolè, De Sisti, Francesconi.

Allenatore: Juan Carlos Lorenzo.

Marcatori: 85′ Nicolè (Roma).

