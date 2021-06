Lorenzo Pellegrini compie 25 anni: gli auguri della Roma – VIDEO

Giornata speciale per Lorenzo Pellegrini. Il capitano della Roma compie 25 anni. Tramite Twitter, il club giallorosso ha fatto gli auguri al centrocampista con un video delle migliori giocate della stagione. Una stagione che ha visto Pellegrini scendere in campo 47 volte, trovando 11 gol e collezionando 9 assist.

Pellegrini e la Roma stanno trattando il rinnovo. Inizialmente prevista per la fine degli Europei, la trattativa è stata anticipata a queste settimane. Pellegrini infatti è stato costretto a rinunciare agli Europei per una lesione muscolare. Già durante il derby vinto per 2-0 il centrocampista aveva avvertito un dolore al flessore della coscia sinistra.