Lorenzo Pellegrini ci sarà contro la Juventus

Lorenzo Pellegrini sta meglio e in mattinata, come riporta il giornalista Jacopo Aliprandi con un tweet, ha svolto un allenamento soft. Da domani sarà regolarmente in gruppo e giocherà contro la Juventus.

