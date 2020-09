L’omaggio della Roma a Willy Monteiro Duarte: presente alla cerimonia una delegazione del club

C’era anche la Roma questa mattina per l’ultimo saluto a Willy Monteiro Duarte, il 21enne tifoso giallorosso ucciso brutalemente a Colleferro una settimana fa. È la stessa Roma sul proprio sito ufficiale a darne informazione. Alla cerimonia presente dunque una delegazione della Roma, squadra per cui Willy tifava e per la quale sognava di poter giocare, composta da Bruno Conti e da alcuni giovani del settore giovanile. Giovedì il club aveva anche annunciato che l’iniziativa “A Scuola di Tifo” sarà dedicata alla memoria di Willy per il 2020-2021.