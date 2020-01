L’Olimpico va sotto stress

Due partite in circa 24 ore allo Stadio Olimpico a causa di Euro 2020 e dei lavori previsti a fine maggio per il match inaugurale della competizione, che costringeranno le romane a chiudere entrambe fuori casa il campionato. La gara tra Roma e Juventus è fissata per le 20.45 di domani, con il riscaldamento delle due squadre che inizierà esattamente un giorno dopo il termine di Lazio-Napoli. Negli ultimi dieci anni è successo in tre occasioni, sempre di Coppa Italia, che l’Olimpico ospitasse due gare a così poca distanza temporale: per due volte sono scesi in campo prima i biancocelesti, in occasione dell’eliminazione contro lo Spezia era invece toccato prima ai giallorossi. Lo scrive Il Tempo.