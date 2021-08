L’Olimpico riapre per le prove generali

Il Tempo (F. Schito) – Un anno e mezzo dopo quel 23 febbraio 2020, in cui la Roma rifilò 4 gol al Lecce, lo stadio Olimpico riapre le porte al pubblico romanista. Tolti i match a cui hanno partecipato mille persone, ora l’impianto può tornare ad accogliere gli oltre 10mila tifosi che hanno acquistato il tagliando per l’ultima amichevole della squadra di Mourinho, la prima del portoghese davanti al pubblico amico, impegnata stasera alle 20.45 contro il Raja Casablanca. L’Olimpico è già stato testato durante l’Europeo itinerante, quindi la prassi dei controlli anti-Covid non è all’esordio. Cruciale sarà il rispetto del posto indicato sul biglietto visto che la società giallorossa ha disposto il posizionamento “a scacchiera” dei tifosi sugli spalti per rispettare il distanziamento. Per entrare (cancelli aperti dalle 18.15) sarà necessario il Green pass e mascherina obbligatoria da indossare durante tutta la permanenza all’interno dell’impianto.