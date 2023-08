Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – La prima all’Olimpico della nuova stagione coinciderà con la prima gara di campionato contro la Salernitana. Niente partita inaugurale, niente amichevole tra le mura amiche per il rifacimento del manto erboso dello stadio. E come ormai accade da un anno a questa parte, la Roma riparte dal bagno d’amore del suo popolo. E come ormai accade da un anno a questa parte, la Roma riparte dal bagno d’amore del suo popolo. Ma soprattutto riparte dal trentacinquesimo sold out dell’era Mourinho.

Sessantamila tifosi sono già pronti con il proprio tagliando e aspettano come un vero e proprio conto alla rovescia il giorno in cui varcheranno nuovamente i tornelli dello stadio e si accomoderanno sul proprio seggiolino per tifare la squadra e dare il bentornato a Mourinho. Un amore che ormai passa quasi inosservato dopo un’intera stagione di sold out a prescindere dai risultati. Quarantamila tessere polverizzate in poche settimane, una campagna abbonamenti chiusa dal la Roma nonostante la richiesta crescente dei romanisti di aprirla nuovamente per potersi fidelizzare e non essere costretto alla caccia al biglietto per ogni partita casalinga. Nonostante l’aumento dei prezzi nella vendita libera, i tagliandi sono stati polverizzati e per la Salernitana restano solamente pochi biglietti per la tribuna Tevere e quella Monte Mario ma che entro i prossimi die. ci giorni sicuramente saranno venduti. Si riparte dall’ultimo tutto esaurito, quello della sfida contro lo Spezia nell’ultima giornata di campionato.