Il Tempo (Fab. Cic.) – Buone notizie per Allegri in vista della sfida di sabato contro la Roma. Chiesa e Locatelli sono tornati a svolgere lavoro in gruppo, almeno parzialmente, dopo i rispettivi guai fisici ed entrambi puntano alla convocazione per la gara contro i giallorossi, con buone chances di trovare posto tra gli undici titolari. Lo stesso vale per Vlahovic, che allo Stirpe era entrato a gara in corso, ieri il serbo ha svolto soltanto lavoro in palestra a causa di una botta subita al piede destro, ma le sue condizioni non destano preoccupazioni nello staff bianconero e già da oggi dovrebbe tornare ad allenarsi insieme ai compagni.

Tutto lascia pensare che il serbo sia destinato a fare coppia con Chiesa contro la squadra di Mourinho, con Yildiz pronto in caso di defezione dell’azzurro. Sulla destra la squalifica di Cambiaso rilancia Weah dal primo minuto, dall’altra parte tocca ancora a Kostic nonostante la prova opaca di Frosinone, con Iling-Junior unico esterno a disposizio- ne dalla panchina. Nel mezzo confermati McKennie, Rabiot e Locatelli, destinato alla staffetta con Nicolussi-Caviglia in regia, mentre il terzetto difensivo davanti all’ex Szczesny sarà composto da Gatti, Danilo e Bremer (fresco di rinnovo fino al 2028) dopo il nuovo infortunio alla coscia destra che ha messo ancora fuori causa Alex Sandro.