Il Messaggero (G. Lengua) – Paulo Dybala si è allenato parzialmente con il gruppo per il secondo giorno consecutivo. L’argentino punta la Juve, ma è difficile che parta titolare. Mancano due allenamenti alla partita e anche se dovesse completarli integralmente il timore della ricaduta sarebbe dietro l’angolo. Sarà lo stesso Dybala a dire se si sente pronto o meno e per quanto tempo. É fermo dal 10 dicembre per una lesione al flessore rimediata con la Fiorentina. Senza di lui, in attacco potrebbe giocare Belotti affianco a Lukaku come contro il Napoli. Anche se Azmoun sta lavorando per superare il Gallo. Un assetto offensivo che ha soddisfatto Mou e che potrebbe riproporre anche a Torino.

In difesa, invece, Mancini prenota il posto nonostante la pubalgia. Ieri si è allenato con la squadra per la prima volta in questa settimana, è pronto a giocare nonostante il dolore. In dubbio Zalewski che è influenzato e Renato Sanches assente per malattia nella gara contro gli azzurri di Mazzarri. A centrocampo si giocherà una chance Bove, assieme a Cristante e Paredes in mediana. In dubbio Pellegrini nonostante il gol con il Napoli. A destra partirà Kristensen, a sinistra si attende il recupero di Zalewski, è pronto Spinazzola. Dovrebbe tornare tra i convocati Kumbulla.