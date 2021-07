Lo Special già a voce alta. Il 7 agosto il Betis

Corriere dello Sport (G.Marota) – Se Mourinho scrive sui social “lavorare sodo” c’è da prenderlo sul serio. Anche ieri, in tutto il centro sportivo, si udiva nitidamente la voce del portoghese che da sola è in grado di accompagnare i movimenti dei calciatori: “Pressa“, “attacca“, “sali“, “copri“, “intensità“. Sono le parole chiave per svegliare la Roma dal torpore estivo.

Dopo una prima parte dedicata alla preparazione atletica, nei due allenamenti è comparso il pallone, utile per le partitelle in famiglia. Una squadra coi fratini, l’altra senza: ecco le prime prove tattiche di 4-2-3-1. Tra un esercizio e l’altro, Mou ha dato diverse indicazioni a Zaniolo.

A dominare la scena, il maxi-schermo che l’allenatore ha fatto allestire sul campo principale, grazie al quale rivedere situazioni e movimenti in tempo reale con il suo staff. Il tecnico ieri è intervenuto a Talk Sport. Prima di prendere la parola, si è schiarito la voce: “Scusate, sto così dopo un paio di sessioni di allenamento…”, ha scherzato. Oggi a Trigoria è prevista un’altra doppia seduta. Intanto, prende forma il calendario estivo: dopo le amichevoli con la Triestina (21 luglio al Nereo Rocco) e gli ungheresi del Debrecen (25 luglio a Frosinone), la Roma sfiderà il Betis il 7 agosto al Villamarin di Siviglia. La squadra si sposterà in Portogallo per la seconda parte del ritiro.