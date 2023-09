La Roma questa sera affronterà l’Empoli allo stadio Olimpico per guadagnare la prima vittoria stagionale e arrivare al meglio per la gara di giovedì in Europa League contro lo Sheriff Tiraspol. La squadra moldava ieri è tornata alla vittoria con un 5-1 inflitto al Floresti ed occupa attualmente il primo posto in classifica. Il tecnico Roberto Bordin ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine del match, tra gli argomenti trattati anche la sfida contro i giallorossi. Queste le sue parole:

“Il risultato è stato molto importante per noi, abbiamo segnato un gol molto veloce, poi il secondo e il terzo. Questo dimostra che abbiamo avuto la giusta concentrazione e un buon atteggiamento nei confronti della partita. Abbiamo dato minuti ai giocatori che giocheranno in Europa League, in modo che possano prendere confidenza con il campo e ritmo. L’inizio dell’Europa League è un evento molto grande per i calciatori. Ma per noi ora è molto importante ritrovare le forze per la prossima partita. Dobbiamo recuperare. È chiaro che la Roma è una squadra molto forte, una delle leader del calcio italiano. In più hanno un allenatore che ha vinto tutto. Sarà molto difficile. Penseremo a come risolvere i problemi”.