Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – La coppia scalda i motori, i tifosi scaldano la voce per l’esordio all’Olimpico della Big Joya. Romelu Lukaku e Paulo Dybala sono pronti per la loro prima gara insieme, il debutto dei due giocatori che stanno facendo sognare i romanisti dopo le tante difficoltà avute dal reparto offensivo (fatta eccezione per la Joya) nella passata stagione.

Mourinho ha confermato, i due giocheranno titolari e potranno migliorare quel feeling mostrato nei primi giorni insieme in allenamento. La sintonia tra campioni si trova subito, adesso dovranno affinarla in partita per regalare alla squadra la prima vittoria stagionale. Mourinho ha bisogno di Big Rom e della Joya, ma soprattutto ha bisogno tra gol, assist, qualità e fantasia della Big Joya. Quindi di una prestazione convincente da parte di entrambi per avere finalmente a disposizione una coppia offensiva da Champions. Il belga e l’argentino sono i grandi attesi della sfida contro l’Empoli, l’Olimpico gli riserverà tutto il loro entusiasmo per caricarli ulteriormente, sperando di vedere i loro primi gol già oggi.

Per Romelu parlano anche i precedenti: negli ultimi sei anni, con tre squadre diverse, ha sempre segnato alla prima partita giocata dall’inizio. Dal 2017/18, quando segnò una doppietta al West Ham con la maglia del Manchester United, Lukaku si presenta bene ai suoi tifosi. Un trend positivo che, guarda caso, è cominciato proprio con Mourinho in panchina. E adesso Romelu spera possa proseguire con lo Special One per dimostrare di essere già in ottima condizione e trascinatore della Roma.