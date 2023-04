Llorente: “Nel primo tempo potevamo fare più gol. Non fa differenza giocare a 3 o 4. Quando Mourinho mi ha chiamato ho subito detto di sì”

Titolare per la prima volta in Serie A, Diego Llorente ha parlato dopo Roma–Sampdoria. La prestazione attenta dello spagnolo è stata evidenziata da Mourinho. Di seguito le parole dell’iberico.

LLORENTE A DAZN

Su cosa hai lavorato per fare questa prestazione?

Ci alleniamo molto forte tutti i giorni per avere modo di giocare al meglio dei nostri modi. Primo tempo volevamo fare qualche gol in più, ma siamo contenti di aver giocato molto bene.

Era difficile dopo tanto tempo senza giocare tornare in campo a 4?

In Spagna ero abituato a giocare in 4, mi hanno aiutato Smalling e Spinazzola, ma sono pronto a giocare e a dare il meglio sia in difesa a 3 o a 4.

Mourinho si è complimentato, felice?

Sì, sono molto felice dei complimenti del mister. Quando mi ha chiamato sono venuto subito qui perché poteva essere una grande occasione per la mia carriera. Sono molto felice di essere qui. Sto lavorando molto forte per essere importante per questa Roma.