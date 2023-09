Piove sul bagnato in casa Roma. Diego Llorente, nel corso del match di ieri sera contro il Genoa, si è dovuto arrendere a causa di un fastidio al flessore della coscia. Contro il Frosinone è emergenza totale in difesa, con Mourinho che dovrà probabilmente passare alla difesa a 4. Intanto, secondo quanto riportato da Sky Sport, l’ex Leeds potrebbe rimanere fuori per circa due settimane. Domani sono in programma ulteriori esami per capire l’entità reale dell’infortunio.