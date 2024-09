Pagine Romaniste – Dopo il caotico esonero di Daniele De Rossi e le dimissioni in mattinata di Lina Souloukou, la Roma ospita l’Udinese. Esordio in panchina per Ivan Juric, che ritrova Lorenzo Pellegrini. Attesa la contestazione della Curva Sud, che ha annunciato di entrare con 30’ di ritardo. I giallorossi, sono in cerca della prima vittoria, mentre i friulani, ancora imbattuti, sono a quota 10.

LE PROBABILI FORMAZIONI

AS Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Celik, Koné, Pisilli, Angelino; Dybala, Pellegrini; Dovbyk.

Allenatore: Juric.

Udinese (3-5-2): Okoye; Kristensen, Bijol, Kabasele; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Lovric, Kamara; Thauvin, Lucca.

Allenatore: Runjaic.

Arbitro: Feliciani.

Assistenti: Costanzo – Vecchi.

IV Ufficiale: Sacchi.

VAR: Di Bello

AVAR: Paganessi.

LIVE

16:00 – La Roma giocherà con la terza maglia