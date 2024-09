Pagine Romaniste – Dopo il caotico esonero di Daniele De Rossi e le dimissioni in mattinata di Lina Souloukou, la Roma ospita l’Udinese. Esordio in panchina per Ivan Juric, che ritrova Lorenzo Pellegrini. Attesa la contestazione della Curva Sud, che ha annunciato di entrare con 30’ di ritardo. I giallorossi, sono in cerca della prima vittoria, mentre i friulani, ancora imbattuti, sono a quota 10.

TABELLINO

AS ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Angeliño; Celik, Pisilli (59′ Paredes) Cristante (83′ Koné), El Shaarawy (83′ Hermoso); Dybala (83′ Soulé), Pellegrini; Dovbyk.

A disposizione: Ryan, Marin, Abdullhamid, Shomurodov, Hummels, Dahl, Baldanzi, Sangare.

Allenatore: Ivan Juric.

Diffidati: –

Squalificati: –

Indisponibili: Le Fée, Saelemaekers.

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Kabasele (75′ Tourè), Bijol, Kristensen; Ehizibue, Karlstrom, Ekkelenkamp (63′ Lovric), Kamara (63′ Zemura); Thauvin (75′ Bravo), Brenner; Lucca (46′ Davis).

A disposizione: Sava, Padelli, Abankwah, Payero, Zarraga, Atta, Palma, Ebosse, Modesto, Pizarro.

Allenatore: Kosta Runjaic.

Diffidati: –

Squalificati: –

Indisponibili: Sanchez.

Arbitro: Feliciani.

Assistenti: Costanzo – Vecchi.

IV Ufficiale: Sacchi.

VAR: Di Bello

AVAR: Paganessi.

Marcatori: 19′ Dovbyk (R), 48′ Dybala (R, p), 70′ Baldanzi (R).

Ammoniti: Lucca (U), Pisilli (R), Kristensen (U).

Espulsi: –

LIVE

SECONDO TEMPO

90'+4 – LA ROMA VINCE 3-0 CONTRO L'UDINESE. I giallorossi trovano i loro primi tre punti in campionato grazie ai gol di Dovbyk, Dybala e Baldanzi. Roma 3-0 Udinese#ASRoma #RomaUdinese #SerieA — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) September 22, 2024

82 – Confermato il fuorigioco di Dovbyk dopo il check Var Roma 3-0 Udinese#ASRoma #RomaUdinese #SerieA — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) September 22, 2024

82' – Triplo cambio della Roma. Fuori: Cristante, El Shaarawy e Dybala. Dentro: Koné, Hermoso e Soulé Roma 3-0 Udinese#ASRoma #RomaUdinese #SerieA — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) September 22, 2024

81' – Gol di Dovbyk che però viene annullato per fuorigioco. Check in corso Roma 3-0 Udinese#ASRoma #RomaUdinese #SerieA — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) September 22, 2024

75' – Altro doppio cambio per l'Udinese. Fuori: Thauvin e Kabasele. Dentro: Touré e Bravo Roma 3-0 Udinese#ASRoma #RomaUdinese #SerieA — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) September 22, 2024

70' – GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DELLA ROMA. Dovbyk trova Baldanzi in entra in area e supera Okoye per il suo primo gol in giallorosso Roma 3-0 Udinese #ASRoma #RomaUdinese #SerieA — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) September 22, 2024

54' – Davis vicino all'eurogol. Thauvin pesca l'attaccante sul secondo palo che in sforbiciata colpisce la palla ma manda alto Roma 2-0 Udinese#ASRoma #RomaUdinese #SerieA — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) September 22, 2024

49' – GOOOOOOOOOOOOOOOL DELLA ROMA. Dybala incrocia il suo calcio Okoye intuisce ma non può evitare che la palla finisca in rete Roma 2-0 Udinese#ASRoma #RomaUdinese #SerieA — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) September 22, 2024

48' – RIGORE PER LA ROMA. Dybala viene sgambettato da Bijol in area e Feliciani indica il dischetto Roma 1-0 Udinese#ASRoma #RomaUdinese #SerieA — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) September 22, 2024

PRIMO TEMPO

45'+1 – Finisce il primo tempo all'Olimpico con la Roma in vantaggio grazie al gol al 19' di Dovbyk Roma 1-0 Udinese#ASRoma #RomaUdinese #SerieA — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) September 22, 2024

41' – Pellegrini e Dybala combinano al limite dell'area. L'Argentino poi calcia di destro ma non inquadra la porta Roma 1-0 Udinese#ASRoma #RomaUdinese #SerieA — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) September 22, 2024

39' – Giallo per Kristensen che rifila un pestone da dietro Dybala Roma 1-0 Udinese#ASRoma #RomaUdinese #SerieA — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) September 22, 2024

19' – GOOOOOOOOOOOOOOOOL DELLA ROMA. El Shaarawy imbuca per Dovbyk che da posizione defilata incrocia benissimo e supera Okoye Roma 1-0 Udinese#ASRoma #RomaUdinese #SerieA — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) September 22, 2024

10' – El Shaarawy pressa Kabasele e guadagna il primo calcio d'angolo della partita Roma 0-0 Udinese#ASRoma #RomaUdinese #SerieA — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) September 22, 2024

9' – Angelino inventa per Dovbyk , in posizione dubbia, che calcia ad incrociare ma trova un attento Okoye, che blocca Roma 0-0 Udinese#ASRoma #RomaUdinese #SerieA — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) September 22, 2024

3' – Giallo per Lucca che affossa Pellegrini nella trequarti offensiva dell'Udinese Roma 0-0 Udinese#ASRoma #RomaUdinese #SerieA — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) September 22, 2024

PRE PARTITA

Ore 17:23 – Le parole di Juric prima dell’Udinese:

Ore 17:15 – Le parole di Gianluca Mancini prima del match:

Ore 17:02 – La formazione dell’Udinese:

Ore 16:56 – Ecco la formazione ufficiale della Roma:

16:00 – La Roma giocherà con la terza maglia