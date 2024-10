Pagine Romaniste – Una sfida al passato per provare a scuotere il futuro. Roma-Torino sarà un match molto importante per il proseguo dell’avventura giallorossa di Ivan Juric. Dopo il ko bruciante con la Fiorentina, l’Olimpico chiede una reazione d’orgoglio. I Granata, arrivano al match con diversi indisponili, ma una posizione in classifica migliore rispetto alla squadra del tecnico croato. Pellegrini e Dovbyk non saranno del match e Dybala guiderà l’attacco. Scaldano i motori Baldanzi e Soulé, per supportare la Joya.

LE PROBABILI FORMAZIONI

AS ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Koné, Cristante, Zalewski; Soulè, Baldanzi, Dybala.

Allenatore: Juric.

A disposizione: Ryan, Marin, Hummels, Abdulhamid, Sangaré, Paredes, Pisilli, Le Fée, Shomurodov.

Squalificati: Hermoso.

Diffidati: /

Indisponibili: Saelemaekers, Dovbyk, Pellegrini.

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Coco, Maripan, Masina; Pedersen, Vlasic, Linetty, Ricci, Lazaro; Sanabria, Adams.

Allenatore: Vanoli.

A disposizione: Paleari, Donnarumma, Walukiewicz, Vojvoda, Tameze, Karamoh, Dembelé, Gineitis, Ciammaglichella, Njie, Balcot, Gabelini.

Squalificati: /

Diffidati: /

Indisponibili: Zapata, Schuurs, Savva, Ilkhan, Ilic, Sosa.

LIVE

PRE PARTITA

IN AGGIORNAMENTO