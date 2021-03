LIVE – Roma-Shakhtar Donetsk 1-0. Inizia il secondo tempo

Pagine Romaniste – Questa sera la Roma alle ore 21:00 giocherà la gara d’andata degli ottavi di finale di Europa League all’Olimpico contro lo Shakhtar Donetsk. Paulo Fonseca ancora una volta si ritrova contro il suo passato e proverà ad ogni costo a superare il turno schierando la miglior formazione possibile. In porta c’è sempre Pau Lopez. In difesa la linea sarà composta da Mancini, Cristante e Kumbulla. Sugli esterni spazio a Karsdorp e Spinazzola. In mezzo al campo Gonzalo Villar farà coppia con Amadou Diawara. Infine Mkhitaryan agirà come falso nueve, alle sue spalle ci saranno Lorenzo Pellegrini e Pedro.

TABELLINO

AS ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Kumbulla; Karsdorp, Villar, Diawara, Spinazzola; Pellegrini, Pedro; Mkhitaryan (35′ Mayoral).

A disposizione: Mirante, Fuzato, Ibanez, Smalling, Santon, Calafiori, Peres, Perez, El Shaarawy, Dzeko.

Allenatore: Fonseca.

Indisponibili: Veretout, Zaniolo.

Squalificati: -.

Diffidati: Peres, Karsdorp, Villar.

SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1): Trubin; Dodo, Vitao, Matvienko, Ismaily; Maycon, Alan Patrick; Marlos; Tete, Moraes, Taison.

A disposizione: Pyatov, Shevchenko, Kornienko, Kryvtsov, Bondar, Bolbat, Marcos Antonio, Dentinho, Solomon, Sudakov, Konoplyanka, Vyunnyk.

Allenatore: Castro.

Indisponibili: Khocholava, Stepanenko.

Squalificati: -.

Diffidati: Vitao.

Arbitro: Artur Dias.

Assistenti: Tavares – Soares.

Quarto uomo: Martins.

VAR: Pinheiro.

AVAR: Godinho.

Marcatori: Pellegrini (R).

Ammoniti: Kumbulla (R).

Espulsi: -.

LIVE

PRE PARTITA

Ore 19.54 – La formazione dei nostri avversari:

Ore 19.46 – La formazione della Roma: