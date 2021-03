LIVE – Roma-Napoli 0-1. Mertens porta in vantaggio gli azzurri

Pagine Romaniste – Archiviata la pratica Shakhtar Donetsk con conseguente passaggio del turno, la Roma dovrà concentrarsi sul campionato e rispondere all’ultima sconfitta con il Parma. I giallorossi reduci dalla trasferta in Ucraina affronteranno il Napoli che vengono da due vittorie contro Bologna e Crotone. La squadra arriva alla sfida più stana rispetto ai partenopei che hanno avuto una settimana intera per preparsi alla sfida dopo l’ennesimo rinvio di Juventus-Napoli. Paulo Fonseca dovrà fare a meno ancora di Smalling che non ha recuperato dall’infortunio e non è stato convocato. Confermato Pau Lopez in porta. Ritorna Ibanez in difesa con Cristante e Mancini confermatissimi. Sulle fasce agiranno Karsdorp e Spinazzola, mentre al centro ci saranno Diawara e Pellegrini con Villar che finisce in panchina. Terzetto d’attacco con Pedro e El Shaarawy. Davanti spazio a Dzeko, nonostante l’ottima prova di Mayoral a Donetsk.

IL TABELLINO

AS ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Pellegrini, Spinazzola; Pedro, El Shaarawy; Dzeko.

A disposizione: Mirante, Fuzato, Kumbulla, Fazio, Santon, Reynolds, Calafiori, Pastore, Villar, Carles Perez, Borja Mayoral.

Allenatore: Fonseca.

Indisponibili: Juan Jesus, Mkhitaryan, Zaniolo, Smalling, Veretout.

Squalificati: Bruno Peres.

Diffidati: Cristante, Ibanez, Veretout, Villar.

SSC NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens.

A disposizione: Meret, Contini, Manolas, Bakayoko, Elmas, Costanzo, Zededka, Lozano, Cioffi, Osimhen.

Allenatore: Gattuso

Indisponibili: Ghoulam, Petagna, Rahmani.

Squalificati: Di Lorenzo.

Diffidati: Demme, Koulibaly, Lozano, Mario Rui.

Arbitro: Di Bello di Brindisi.

Assistenti: Peretti e Paganessi.

IV Uomo: Ayroldi.

Var: Di Paolo.

Avar: Cecconi.

Ammoniti: Ibanez (R).

Espulsi: -.

Marcatori: Mertens (N).

PRE-PARTITA

Ore 20.20 – Roma in campo per il riscaldamento.

Ore 19.31 – La formazione del Napoli.

Ore 19.26 – La Roma è allo stadio.

Ore 19.25 – L’11 della Roma.