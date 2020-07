LIVE – Roma-Fiorentina 0-0. Inizia il match!

Pagine Romaniste – Oggi va in scena Roma-Fiorentina, gara valida per la trentaseiesima giornata di Serie A 2019-2020, l’ultima all’Olimpico per i giallorossi in questa stagione. E’ anche l’esordio della nuova maglia home, che come avviene da qualche anno viene indossata nel finale della stagione precedente. I capitolini hanno il bisogno vitale di trovare i tre punti, con i quali si porterebbero a quattro lunghezze dal Milan a due giornate dalla fine. E’ fondamentale per gli uomini di Fonseca arrivare sopra i rossoneri, perché garantirebbe l’accesso diretto ai gironi di Europa League evitando gli insidiosi preliminari. Indifferente la situazione del Napoli che avendo vinto la Coppa Italia è qualificata direttamente ai gironi indipendentemente dalla posizione in campionato. Fonseca schiera i suoi con il modulo 3-4-2-1, con Lopez in porta, Mancini, Smalling e Kolarov in difesa, Peres e Spinazzola sulle fasce, Diawara e Veretout sulla mediana, Mkhitaryan e Pellegrini sulla trequarti e Dzeko che torna titolare davanti a tutti.

TABELLINO

AS ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Kolarov; Bruno Peres, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko (C).

A disposizione: Fuzato, Cardinali, Zappacosta, Calafiori, Fazio, Cetin, Cristante, Villar, Perotti, Pastore, Carles Perez, Kluivert, Zaniolo, Kalinic.

Squalificati: –

Diffidati: Diawara, Dzeko, Kluivert, Santon.

Indisponibili: Ibanez, Mirante, Santon, Under.

Allenatore: Paulo Fonseca.

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Pezzella (C), Caceres; Lirola, Pulgar, Duncan, Ghezzal, Chiesa; Ribery, Kouame.

A disposizione: Brancolini, Ceccherini, Igor, Venuti, Dalbert, Terzic, Badelj, Agudelo, Sottil, Vlahovic, Cutrone, Chiorra.

Squalificati: Castrovilli.

Diffidati: Igor, Lirola, Pulgar, Venuti, Vlahovic.

Indisponibili: Benassi, Dragowski.

Allenatore: Iachini.

Arbitro: Chiffi.

Assistenti: Di Iorio-Vecchi.

IV: Guida.

VAR: Mazzoleni.

AVAR: De Meo.

Marcatori: –

Ammoniti: –

Espulsi: –

LIVE

PRE PARTITA

Ore 18.26 – Ecco anche la formazione ufficiale dei viola:

Ore 18.08 – Ecco gli undici giallorossi che scenderanno in campo dal 1′.

Ore 18.04 – La Roma è arrivata allo Stadio Olimpico.