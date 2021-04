LIVE – Roma-Bologna, le formazioni ufficiali: Fazio e Perez dal primo minuto. Esordio da titolare per Reynolds

Pagine Romaniste – La rombante vittoria in rimonta contro l’Ajax di giovedì per ripartire in campionato. Questa la missione della Roma. Dopo le sconfitte con Parma e Napoli ed il pareggio con il Sassuolo di domenica scorsa, la formazione giallorossa è distante sette punti dal quarto posto. A otto giornate dal termine del campionato, è fondamentale non perdere la scia. La sfida con il Bologna assume quindi la forma di una gara crocevia della stagione.

Contro la formazione di Mihajlovic diverse sono le assenze. Oltre a quelle certe di Kumbulla, El Shaarawy e Smalling c’è anche quella di Spinazzola, il quale ha accusato un fastidio alla coscia sinistra contro l’Ajax. Indisponibilità dovute agli infortuni ma non solo. Fonseca dovrà infatti fare a meno anche dello squalificato Cristante. C’è tuttavia una buona notizia. Rientra tra i convocati Mkhitaryan.

In porta ci sarà il ritorno di Mirante, la difesa sarà formata da Mancini, Fazio ed Ibanez. Sulla corsia di destra c’è l’esordio dal primo minuto per Reynolds, mentre sull’altro fronte Bruno Peres. Le chiavi del centrocampo sono poi affidate a Diawara e Villar. Il centrocampista spagnolo torna in campionato dopo la squalifica. Pedro e Perez si posizionano poi sulla trequarti, a supporto di Mayoral.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

A.S. ROMA (3-4-2-1): Mirante; Fazio, Mancini, Ibanez; Reynolds, Villar, Diawara, Peres; Perez, Pedro; Mayoral.

A disposizione: Pau Lopez, Fuzato, Juan Jesus, Calafiori, Karsdorp, Veretout, Pastore, Pellegrini, Providence, Dzeko.

Allenatore: Paulo Fonseca.

Indisponibili: El Shaarawy, Kumbulla, Smalling, Spinazzola, Zaniolo.

Squalificati: Cristante.

Diffidati: Mancini, Pellegrini, Veretout.

BOLOGNA FC (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Soumaro, Dijks; Schouten, Dominguez; Skov Olsen, Soriano, Barrow; Palacio.

A disposizione: Da Costa, Ravaglia, Mbaye, Antov, Faragò, Baldursson, Poli, Orsolini, Svanberg Sansone, Vignato, Juwara.

Allenatore: Sinisa Mihajlovic.

Indisponibili: Hickey, Tomiyasu, Medel, Santander.

Squalificati: -.

Diffidati: Dijks, Tomiyasu, Soriano, Vignato.

Arbitro: Guida.

Assistenti: Alassio-Robilotta.

IV Uomo: Pezzuto.

Var: Fabbri.

Avar: De Meno.

Ore 16.50 – L’11 della Roma.