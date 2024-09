Pagine Romaniste – La Roma è pronta a ricominciare il suo viaggio europeo. Questa sera si accenderanno i riflettori dello Stadio Olimpico, dove andrà in scena il match di Europa League tra Roma e Athletic Club. I giallorossi, sotto la guida di Juric, non effettueranno troppe modifiche di formazione rispetto alla partita contro l’Udinese. In porta non ci sono dubbi e verrà confermato ancora una volta Svilar; davanti a lui però dovrebbe esserci un cambio con l’inserimento di Hermoso al posto del connazionale Angeliño. Il terzino invece dovrebbe scalare sulla fascia al posto di El Shaarawy. Nella linea mediana dovrebbero essere confermati Cristante e Pisilli, con Celik a destra. In attacco, dietro a Dovbyk, ci sarà Baldanzi, che prenderà il posto di un Pellegrini non al meglio. L’ex Empoli andrà ad affiancare Paulo Dybala.

LE PROBABILI FORMAZIONI

AS ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Celik, Pisilli, Cristante, Angeliño; Dybala, Baldanzi; Dovbyk.

A disposizione: Ryan, Marin, Abdullhamid, Shomurodov, Hummels, Sangare,El Shaarawy.

Allenatore: Ivan Juric.

Diffidati: –

Squalificati: –

Indisponibili: Le Fée, Saelemaekers, Pellegrini.

ATHLETIC CLUB (4-2-3-1): Agirrezabala; De Marcos, Vivian, Paredes, Yuri; Prados, Galarreta; I. Williams, Unai Gomez, Berenguer; Guruzeta.

A disposizione: Padilla, Gastesi, De Marcos, Lekue, Gorosabel, Unai Nunez, Boiro, Vesga, Inigo Ruiz, Ander Herrera, Jauregirzar, Benat, N. Williams, Djaló, Marton, Serrano.

Allenatore: Ernesto Valverde.

Diffidati: –

Squalificati: –

Indisponibili: Unai Simon, Yerai Alvarez, Sancet.

Arbitro: Kabakov.

Assistenti: Margaritov-Valkov.

IV Ufficiale: Gidzhenov.

VAR: Draganov.

AVAR: Markovic.

