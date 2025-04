La Roma è già al lavoro per il prossimo mercato estivo. Il direttore sportivo Florient Ghisolfi è alla ricerca di un difensore centrale che possa rimpiazzare Mats Hummels, destinato a lasciare la Capitale a fine stagione. Una delle piste seguite dagli scout del club giallorosso porta in Messico.

Secondo quanto riportato su X da Ekrem Konur, la Roma è interessata a Israel Reyes. Secondo il giornalista turco, i giallorossi seguono da diversi mesi il 24enne difensore centrale, che gioca in patria, al Club America. Il roccioso difensore messicano è uno dei giocatori più promettenti della Liga MX, ed è pronto a trasferirsi in un campionato europeo di alto livello. La Roma non è l’unica squadra interessata a Reyes: su di lui ci sarebbero anche gli spagnoli del Betis Sevilla e l’Eintracht Francoforte.

Reyes conta 18 presenze con la nazionale messicana. Quest’anno ha totalizzato 33 presenze e 2 gol in totale. Con il Club America ha un contratto in scadenza a fine 2026, e potrebbe lasciare il Messico ad una cifra inferiore rispetto al suo valore.