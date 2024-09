Roma-Athletic Bilbao, Mancini: “Un tempo a testa, nel secondo non siamo riusciti a creare. Ci dispiace per De Rossi era fondamentale ed un grandissimo allenatore”

Al termine del match terminato 1-1 tra ma Roma e l’Athletic Bilbao, Gianluca Mancini ha rilasciato alcune dichiarazioni.

MANCINI A SKY SPORT

Un tempo a testa?

Sì, nel primo tempo abbiamo fatto bene contro una squadra forte e di gamba. Nel secondo tempo abbiamo iniziato bene, potevamo andare sul 2-0 con Soulé ma non è andata bene. Poi loro hanno cambiato al 60′ con molta gente di gamba, ci siamo abbassati ma non hanno creato molto. Prendere gol su palla inattiva rode.

Sulla palla inattiva…

Se fossimo stati più attivi il gol non lo avremmo preso. Questi gol dobbiamo limarli per non prenderli perché sono fondamentali. Cercheremo di vedere cosa abbiamo sbagliato.

Questa ridotta empatia con il pubblico come la state vivendo?

La capiamo. Ci è dispiaciuto tantissimo pe quello che è successo, non dobbiamo nasconderci perché De Rossi era fondamentale per noi ed un grandissimo allenatore.