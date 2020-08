LIVE – Raduno Roma, Pedro uno dei primi ad arrivare. C’è anche Pellegrini – FOTO

Pagine Romaniste (da Trigoria S.Valdarchi) – La vecchia stagione è finita da pochi giorni ed oggi per la Roma inizia quella nuova. Tutti a Trigoria per il raduno e per i tamponi alla vigilia del primo e vero allenamento che si svolgerà domani alle 18. Stesso orario per la seduta di venerdì, mentre domenica la squadra sarà in campo dalle ore 9.30. Al momento non è previsto il pernottamento dei giocatori nel Centro Sportivo.

LIVE

Ore 10.00 – Davanti all’entrata sono presenti una decina di tifosi.

Ore 9.30 – I primi ad arrivare a Trigoria sono stati Pedro, Olsen, Spinazzola, Mkhitaryan, Ibanez e Riccardi. Poco dopo anche Lorenzo Pellegrini è entrato nel Centro Sportivo.