LIVE – Primavera, Roma-Inter 1-1. Giallorossi in 10, espulso Ndiaye

Pagine Romaniste – La Roma Primavera, prima in classifica a +8 dal secondo posto, affronta l’Inter (terza a -9 dai giallorossi) a Trigoria, gara valida per la 25esima giornata di campionato. Al Tre Fontane giocherà invece la Femminile di Alessandro Spugna, che ospiterà il Milan. In panchina non ci sarà Alberto De Rossi, risultato positivo al Covid-19. Al suo posto il vice Alessandro Toti.

La Roma arriva dalla vittoria per 2-1 sull’Atalanta e cerca continuità nei risultati, mentre i nerazzurri stanno vivendo il miglior periodo di forma del campionato, provenienti da 5 risultati utili consecutivi (4 vittorie e un pareggio). A Trigoria farà il suo ritorno Cristian Chivu, allenatore della formazione ospite e doppio ex della sfida: in giallorosso dal 2003 al 2007, poi all’Inter dal 2007 al 2014, dove ha vinto lo storico triplete con José Mourinho, che gli ha fatto visita prima della gara al centro sportivo.

IL TABELLINO

ROMA (3-4-1-2): Mastrantonio; Keramitsis, Tripi, Ndiaye; Missori (68′ Oliveiras), Tahirovic (24′ Vicario), Faticanti, Rocchetti (68′ Satriano); Volpato (80′ Morichelli); Voelkerling Persson (80′ Pagano), Cherubini.

A disposizione: Berti, Baldi, Di Bartolo, Cassano, Zajsek, Louakima, Pisilli.

Allenatore: Alessandro Toti.

INTER (4-3-1-2): Rovida; Zanotti, Hoti, Moretti, Carboni F.; Grygar (84′ Iliev), Sangalli, Casadei; Peschetola (73′ Abiuso); Carboni V. (84′ Nunziatini), Jurgens (57′ Zuberek).

A disposizione: Botis, Calligaris, Cortinovis, Fabbian, Fontanarosa, Cecchini Muller, Silvestro, Pelamatti.

Allenatore: Cristian Chivu.

Arbitro: Ermanno Feliciani della sezione di Teramo.

Assistenti: Vincenzo Pedone di Reggio Calabria e da Giulio Basiledi Chieti.

Ammoniti: Carboni V. (I), Casadei (I).

Espulsi: Ndiaye (R).

Marcatori: 14′ Casadei (I), 45′ + 2′ Voelkerling Persson (R).