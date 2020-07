Napoli-Roma 2-1. Callejon e Insigne stendono i giallorossi, inutile il gol di Mkhitaryan

Pagine Romaniste – L’occasione per la Roma di ritrovare se stessa passava per Napoli. Gli uomini di Fonseca erano chiamati alla vittoria per riscattare le brutte prestazioni contro il Milan e, soprattutto, contro l’Udinese, ma non ci sono riusciti. La stanchezza si è fatta sentire e i giallorossi sono capitolati sotto i colpi di Callejon e Insigne. Inutile il momentaneo gol del pareggio di Mkhitaryan nel secondo tempo. Gli azzurri ora sono a pari punti e il Milan si affaccia pericolosamente, trovandosi ora ad appena due punti di distanza.

IL TABELLINO

SSC NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas (63′ Maksimovic), Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz (86′ Elmas), Demme (70′ Lobotka), Zielinski; Callejon (70′ Lozano), Milik (63′ Mertens), Insigne.

A disposizione: Karnezis, Idasiak, Hysaj, Luperto, Ghoulam, Politano, Younes.

Squalificati: -.

Diffidati: Demme, Koulibaly, Mertens, Milik, Zielinski.

Indisponibili: Malcuit, Ospina, Allan, Llorente.

AS ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Ibanez, Mancini, Smalling (30′ Fazio); Zappacosta, Pellegrini (77′ Cristante), Veretout, Spinazzola; Mkhitaryan, Kluivert (65′ Zaniolo); Dzeko.

A disposizione: Mirante, Kolarov, Diawara, Villar, Pastore, Under, Kalinic.

Squalificati: Perotti.

Diffidati: Dzeko, Kluivert, Santon.

Indisponibili: Juan Jesus.

Arbitro: Gianluca Rocchi.

Assistenti: Alassio-Tegoni.

IV: Manganiello.

VAR: Mazzoleni.

AVAR: Longo.

Marcatori: Callejon (N), Mkhitaryan (R), Insigne (N).

Ammoniti: Demme (N), Pellegrini (R), Koulibaly (N), Mancini (R), Veretout (R), Cristante (R).

Espulsi: -.

PRE PARTITA

Ore 20.48 – La formazione ufficiale del Napoli:

La formazione ufficiale del #Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Insignehttps://t.co/rUW11WCdsA — pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) July 5, 2020

Ore 20.30 – La formazione della Roma.