Mourinho: “Zaniolo può farcela con il Napoli. Non possiamo rischiare giocatori su un campo in queste condizioni”

Pagine Romaniste – Josè Mourinho è intervenuto nella conferenza stampa della vigilia del match tra Bodø/Glimt e Roma. Queste le parole del mister:

Visto la bella vittoria contro lo Zorya, si può immaginare turnover anche domani?

Si, è dura. Ovviamente il campo sintetico e la partita è col clima duro, col viaggio di 4 ore. Poi una partita domenica e due giorni dopo Cagliari, e la Serie A ancora dopo. E’ difficile e non abbiamo tanti giocatori, alcuni hanno piccoli problemi. Dobbiamo per forza fare rotazioni. E’ cosi.

Il campo è sintetico. E’ una differenza grande?

E’ una differenza enorme. Rispettiamo le condizioni del clima, che è molto difficile. Nei paesi nordici col clima difficile è normale che sia cosi. Nessuna critica, i giocatori con una storia di infortuni come Zaniolo e Karsdorp non possiamo rischiarli in un campo artificiale in queste condizioni. Ok il campo, ok il clima, ma voglio chiarire che io sono felice di essere qui. Ho fatto tante partite di competizioni europee, ma mai sono stato in Norvegia in un posto bellissimo come questo, con la gente innamorata di calcio. Non sarà magari una grande partita, ma è bello avere questa emozione di queste partite Uefa. Mi auguro che domani vada bene per tutti.

Qualche giocatore del Bodo da segnalare?

Non mi piace parlare di giocatori perché altrimenti si motiva e non voglio farlo. Analizzando la squadra, per qualche ragione loro hanno 4 punti. Loro sono la squadra più dura del girone. Sono ben organizzati, hanno i loro principi di gioco. Qui in questa situazione sarà una gara dura per noi.

La sua reazione a freddo ai fatti di domenica?

Io dopo la partita ho analizzato la prestazione della squadra e non ho voluto analizzare la prestazione dell’arbitro. Sono felice che sia stato cosi perché dopo nella freddezza e nella tranquillità se devo parlare di nuovo della mia squadra e dei miei giocatori, sarà solo per ripetere quello che ho detto. Non è una partita per dimenticare, ma per ricordare l’atteggiamento che voglio vedere nelle partite contro le grandi squadre. Sarebbe solo ripetere le stesse parole. Sono contento di non aver detto niente di come l’arbitro ha diretto la partita perché in quel momento il focus era sul gol-rigore ma poi analizzando la gara c’è tanto da dire. Io sono felice di non dire niente. Voglio proseguire in questa direzione.

Quale sarà il suo sforzo per vedere una Roma all’altezza della situazione?

I sei punti che abbiamo con due partite ancora da giocare a Roma ci danno una certa tranquillità, ma io voglio giocare domani cercando di dimenticare questa cosa. C’è una partita da giocare e da vincere. Non faremo 11 cambi, qualcuno lo faremo. Abbiamo 5 cambi in panchina in Serie A che possono cambiare le partite, io non ho questo privilegio in campionato ma ce l’ho in Conference. Abbiamo lavorato ieri ed oggi sulla struttura di chi giocherà domani. Abbiamo analizzato gli avversari, hanno più qualità delle altre avversarie. E’ una partita molto difficile per noi.

Come sta Zaniolo?

Ce la può fare col Napoli. E’ un ragazzo con una storia clinica da rispettare, ha sofferto tanto e sta nella sua prima stagione dopo la grande sofferenza. Per questo sono da rispettare le sue paure, i suoi momenti di incertezza. Quando è cosi, è meglio riposare e rimanere a casa. Non è buona cosa col doppio crociato giocare in queste condizioni, anche per Karsdorp. Ma col Napoli nessun problema.

Cosa ti aspetti dal Glimt?

Giocano sempre con una stessa organizzazione. Hanno un loro modo di difendere ed attaccare, di fare transizione. Posso solo analizzare il possibile. Ci sono state partite di campionato norvegese e le due di Conference. Abbiamo visto tutto cercando di capire e conoscerli. Sembrano veramente stabili con quel modo di giocare che non penso cambino.