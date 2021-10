Juventus-Roma 1-0. Un gol di Kean al primo tempo regala i tre punti ai bianconeri

Pagine Romaniste – Torna la Serie A dopo la sosta per le Nazionali, ma la Roma esce sconfitta dall’Allianz Stadium, complice anche un episodio arbitrale dubbio a fine primo tempo. I padroni di casa si portano in vantaggio al 16′ con un gol di Kean, a fine primo tempo Orsato annulla il gol di Abraham (in campo regolarmente dal 1′) ma concede il calcio di rigore ai giallorossi. Va Veretout sul dischetto, ma para Szczesny e il risultato rimane sull’1-0. Nonostante i numerosi tentativi la Roma non riesce a trovare il gol del pareggio e rimane ferma a 15 punti in classifica.

IL TABELLINO

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, De Sciglio (88′ Alex Sandro); Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Chiesa (71′ Morata) ; Bernardeschi (76′ McKennie), Kean (71′ Kulusevski).

A disposizione: Perin, Pinsoglio, Rugani, L.Pellegrini, Arthur, Ramsey, Kaio Jorge.

Allenatore: Allegri.

Indisponibili: Dybala, De Ligt.

Squalificati: -.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Viña; Cristante, Veretout (81′ Shomurodov); Zaniolo (27′ El Shaarawy), Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.

A disposizione: Fuzato, Boer, Kumbulla, Calafiori, Reynolds, Diawara, Darboe, Villar, Bove, Carles Perez, Borja Mayoral.

Allenatore: Mourinho.

Indisponibili: Spinazzola, Smalling.

Squalificati: -.

Ammoniti: Szczesny (J), Abraham (R), De Sciglio (J), El Shaarawy (R), Shomurodov (R), Danilo (J), Mancini (R), Karsdorp (R).

Espulsi: –

Marcatori: 16′ Kean (J).

Arbitro: Orsato di Schio

Guardalinee: Bindoni, Bresmes

Quarto Uomo: Colombo

Var: Nasca

Avar: Costanzo

TV: Dazn