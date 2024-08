Pagine Romaniste – Dopo aver lasciato il ritiro del St George’s Park, la Roma ha raggiunto Liverpool per l’amichevole in programma con l’Everton. I ragazzi di De Rossi, a 8 giorni dalla sfida con il Cagliari, affronteranno un match di livello, che potrebbe dare indicazioni più chiare per l’undici titolare per la prima di Serie A. Non sarà tra i titolari Paulo Dybala, così come Paredes, tornato per ultimo dagli impegni della propria Nazionale. Dal 1’ Soulé e Dovbyk, i due pezzi pregiati arrivati dal mercato.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

EVERTON (4-3-3): Virginia; Coleman, Holgate, Keane, Young; Garner, Iroegbunam, Harrison; McNeil, Calvert-Lewin, Ndiaye.

Allenatore: Dyche



AS ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, N’dicka, Angelino; Le Fée, Cristante, Pellegrini; Soulé, Dovbyk, Zalewski.

Allenatore: De Rossi