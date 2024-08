Pagine Romaniste – Dopo aver lasciato il ritiro del St George’s Park, la Roma ha raggiunto Liverpool per l’amichevole in programma con l’Everton. I ragazzi di De Rossi, a 8 giorni dalla sfida con il Cagliari, hanno ottenuto un pareggio con il club inglese. 1-1 il risultato finale con Pellegrini che aveva portato in vantaggio i giallorossi al 39′, sfruttando un perfetto assist di Soulé. A riportare il match in parità ci ha pensato Calvert-Lewin al 61′. Solo 15′ in campo per Paulo Dybala.

TABELLINO

EVERTON (4-4-2): Pickford; Mykolenko, O’Brien, Tarkowski, Coleman (31′ Young); Harrison, Gana, Iroegbunam (80′ Armstrong), Harrison; Doucoure (62′ Ndiaye), Calvert-Lewin (80′ Beto).

A disposizione: João Virgínia, Crellin, Holgate, Maupay, Lindstrom, Dixon

Allenatore: Sean Dyche.

AS ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini (80′ Smalling), Ndicka, Angelino; Le Fée (62′ Baldanzi), Cristante, Pellegrini (75′ Bove); Soulé (75′ Dybala), Dovbyk (80′ Abraham), Zalewski (46′ El Shaarawy).

A disposizione: Ryan, Sangaré, Kumbulla, Dahl, Bove, Pisilli, Joao Costa, Shomurodov.

Allenatore: Daniele De Rossi.

Marcatori: 39′ Pellegrini (R), 61′ Calvert-Lewin (E).

Ammoniti: –

Espulsi: –

PARTITA

SECONDO TEMPO

61' – Gol dell'Everton che trova il pareggio con Calvert-Lewin Everton 1-1 Roma#ASRoma #EvertonRoma — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) August 10, 2024

PRIMO TEMPO

45' – Termina il primo tempo con i giallorossi avanti di un gol. Everton 0-1 Roma #ASRoma #EvertonRoma — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) August 10, 2024