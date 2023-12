Pagine Romaniste – La Roma vince la sfida con lo Sheriff all’Olimpico per 3-0. Le firme di Belotti, Lukaku e Pisilli nel primo tempo.Ottenuti i tre punti che erano l’obiettivo, ma non basta. Lo Slavia Praga piega il Servette 4-0 e ottiene il primo posto nel Girone G di Europa League. Tanti gli assenti per infortuni, da Dybala, Mancini a Spinazzola. Turnover quindi obbligato, con qualche incognita in attacco.

Roma sempre con il controllo del gioco e del match. Tante occasioni, specie con Zalewski sulla fascia sinistra. Tanti esordienti nel finale direttamente dal vivaio, unica nota negativa l’infortunio di Aoaur nella prima metà di gara. L’algerino ha accusato un problema all’adduttore destro.

TABELLINO

ROMA (3-5-2): Svilar; Celik, Cristante, Llorente (60′ Pagano); Karsdorp, Renato Sanches (60′ Paredes) Bove, Aouar (46′ El Shaarawy), Zalewski; Belotti (72′ Pisilli) Lukaku.

A disposizione: Boer, Rui Patricio, Pellegrini, Cherubini, Vetkan, Mannini, Joao Costa, Plaia.

Allenatore: José Mourinho.

SHERIFF (3-4-1-2): Koval; Tovar, Apostolakis, Garananga; Badolo, Talal, Ricardinho, Fernandes, Artunduaga; Mbekeli, Ankeye Koval; Tovar, Kiki, Garananga; Artunduaga, Talal, Mbekeli, Ademo; Zohouri; Joao Paulo, Ankeye.

A disposizione: Straistari, Garananga, Zohouri, Dijinari, Paiva, Botan, Novicov, Ademo Luvannor, Coliş, Vardar.

Allenatore: R. Bordin.

Arbitro: Jerome Brisard (FRA)

Assistenti: Danos e Drouet (FRA)

IV Uomo: Stinat (FRA)

Var: Millot (FRA)

Avar: Dieperink (NED)

Marcatori: 11′ Lukaku, 32′ Belotti, 93′ Pisilli

Ammoniti: 24′ Talal

Espulsi:

Note:

CRONACA

93′ – Pisilli realizza il 3-0 con una conclusione velenosa dal limite

90′ – Saranno 3 i minuti di recupero

77′ – Giallo per Bove che ferma con una trattenuta da dietro Ricardinho

68′ – Ricardinho prova la conclusione dalla sua metà campo, senza trovare però la forza e la precisione giusta. Blocca senza problemi Svilar

64′ – Grande azione confezionato da El Shaarawy e Belotti che con un tacco libera Pagano alla conclusione, che però mastica il tiro e favorisce l’intervento di Koval

62′ – Ci prova subito Pagano con una conclusione al volo dopo una respinta corta di Zohouri, che però termina alta

60′ – Doppio cambia per la Roma. Fuori: Renato Sanches e Llorente. Dentro: Paredes e Pagano

56′ – Belotti, servito da Renato Sanches, si gira e calcia con il sinistro, ma colpisce male e la palla che termina altissima

52′ – Ancora un bel cross di Zalewski che cerca Lukaku, che però viene anticipato all’ultimo momento da Tovar

51′ – Bel recupero alto di Renato Sanches che poi serve al limite dell’area Lukaku che con il destro quasi trafigge Koval

48′ – Zalewski, indemoniato, in contropiede si presenta in area, da dove cerca una palla a rimorchio salvata dalla difesa all’ultimo

46′ – Inizia la ripresa. Fuori Aouar infortunato, dentro El Shaarawy

45’+3’ – Finisce la prima frazione

38′ – Svilar salva la Roma. In ripartenza Ankeye si presenta davanti al belga che però è bravo a rubargli il tempo in uscita

32′ – GOOOOOOOOOOL DELLA ROMA. Renato Sanches pesca con un tocco sotto Zalewski che di prima scalva Koval, poi prima che la palla superasse la linea è stato il Gallo Belotti a spingere la palla in rete

29′ – Primo angolo per lo Sheriff con Celik che è riuscito a fermare Ankeye

24′ – Primo giallo della partita per Talal per un fallo a metà campo

21′ – Zalewski prova il colpo diretto da calcio punizione. Il polacco però colpisce male, con la palla che finisce abbondantemente alta

17′ – Buona costruzione della Roma con Lukaku che smista sulla destra per Karsdorp che però sbaglia il cross per Belotti

11′ – GOOOOOL DELLA ROMA! LUKAKUU! Zalewski si libera sulla fascia e di sinistro offre un assist al bacio per Big Rom che può solo spingere in rete

5’ – Rischio per la difesa dello Sheriff con l’occasione per Belotti sul cross di Zalewski. Poi tutto fermo per un fallo di mano

1’ – Prima occasione per Karsdorp che tira di piatto. Pallone al lato. Subito chance per la Roma

Pre partita

18:12 – Inizia il riscaldamento dei giallorossi

17:52 – Questi gli 11 scelti da Bordin per la gara contro la Roma

17:33 – Le scelte ufficiali di Mourinho: dentro Celik, Karsdorp, Renato Sanches e Aouar. Davanti spazio a Belotti

17:31 – L’arrivo della squadra allo Stadio Olimpico