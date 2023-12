Ai microfoni di Sky Sport, il gm giallorosso ha parlato prima del match con lo Sheriff. Queste le sue dichiarazioni:

La Roma prenderà un difensore nel mercato invernale?

“Secondo me è un po’ chiaro che siamo in difficoltà in quel reparto. Smalling ha avuto questo infortunio vediamo quanto torna e non c’è una data per il suo ritorno. Ovviamente nel mercato dobbiamo fare qualcosa ed è quello l’obiettivo. È bene che l’allenatore ha detto che siamo tutti allineati su questo bisogno ma è vero pure che abbiamo tanti paletti del FFP. Poi oggi abbiamo tanti giocatori che non giocano nei loro ruoli ma nel calcio moderno è importante anche questo”.

Ci sarà un incontro tra Mourinho e la società nelle prossime settimane?

“Secondo me possono anche passare anche a capodanno insieme. Come dico sempre sono situazioni di cui si parla internamente e non ne parleremo mai pubblicamente di questa situazione”.

Lei del futuro di Mourinho ha tutto chiaro?

“Anche nella mia testa è tutto chiaro”.

Ha già visto le avversarie del playoff?

“Sarà difficile arrivare primi e non sarò bugiardo e quindi ti dico che non voglio gicowre contro il Benfica, ma se ci dovessimo giocare ti dico che ci voglio vincere. Ma tutte le squadre sono difficili e come la stagione scorsa dove in Europa League abbiamo giocare contro il Salisburgo, Real Sociedad e Bayer Leverkusen tutte che quest’anno stanno facendo benissimo, quindi sarà difficile per noi ma sarà difficile anche per le altre”.