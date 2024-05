Pagine Romaniste (da Perth R. Gentili) – Alla faccia dell’amichevole. Più che un incontro che non avesse nulla da dire, l’amichevole tra Milan e Roma all’Optus Stadium di Perth poteva sembrare un prolungamento del quarto di finale di Europa League. E come in quell’occasione, a prevalere è stata la Roma. I giallorossi hanno superato i rossoneri con il rombante risultato di 5-2. A segno Baldanzi, Abraham, Angelino, Dybala ed Aazmoun.

Le imprecisioni da ambedue le parti che hanno accompagnato la prima mezz’ora, hanno poi lasciato spazio ad una giostra dei gol. Ad avviarla, attorno alla mezz’ora, è proprio la Roma con il vantaggio di Baldanzi. La risposta del Milan, spesso presente dalle parti di Svilar prima e Boer poi, arriva concretamente dopo 10 minuti: cross dalla destra dell’ex Florenzi, perfetta la coordinazione di Theo Hernandez.

Quando le lancette stanno per giungere al termine dei primi quaranticinqe minuti, sale in cattedra Abraham. L’inglese prima non colpisce con la giusta cattiveria di testa, ma si rifà subito dopo appoggiando in rete il perfetto cross rasoterra di Angelino. Ed è proprio lo spagnolo, in festa per l’ufficialità odierna del riscatto, a firmare il 3-1 ad inizio ripresa. I rossoneri provano a riaffaciarsi con Okafor (2-3), ma ci pensa la magia di Dybala stabilire il dominio giallorosso. La Joya prima cerca il gol da angolo, poi pennella la palla di ritorno verso il secondo palo del giovane Nava. A sigillare la vittoria è Ozmoun, che da fuori area lascia partire un tiro rasoterra il cui rimbalzo inganna l’estremo difensore milanista.

TABELLINO