Campionato Primavera, Roma-Spal 0-0. Ancora un pareggio per i ragazzi di Alberto De Rossi

Pagine Romaniste – Dopo il pareggio contro la Juventus nella precedente giornata di campionato, la Roma Primavera non riesce ad andare oltre lo 0-0 al Tre Fontane contro la Spal. I giallorossi non riescono ad approfittare della sconfitta dell’Inter contro il Torino per conquistare la vetta, mentre la Sampdoria (che ha travolto l’Ascoli per 6-1) si porta nuovamente in testa alla classifica, con 41 punti.

IL TABELLINO

AS ROMA (4-3-3): Boer; Tomassini, Codou, Feratovič, Buttaro (77′ Evangelisti); Faticanti (82′ Pagano), Tripi (C), Milanese (69′ Cassano); Podgoreanu, Afena-Gyan (77′ Voelkering Persson), Ciervo (69′ Tall).

A disposizione: Mastrantonio (GK), Evangelisti, Rocchetti, Giorcelli, Logrieco, Bamba, Di Bartolo, Berti (GK).

Allenatore: De Rossi.

SPAL 2013 (4-3-1-2): Galeotti; Savona, Peda, Csinger (85′ Semprini), Yabre; Tunjov (C), Zanchetta, Ellertsson; Attys (60′ Carrà); Jaume Cuéllar (85′ Alciedes), Pith.

A disposizione: Rigon (GK), Raitanen, Borsoi, Obbekjær, Mamas, Forapani, Colyn, Zuberek.

Allenatore: Scurto.

Ammoniti: Zanchetta (S), Galeotti (S).

Espulsi:

Marcatori:

Arbitro: Sig. Gianpiero Miele di Nola.

Assistente 1: Sig. Emanuele Bocca di Caserta.

Assistente 2: Sig. Amedeo Fine di Battaglia.