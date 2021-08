LIVE – Betis-Roma 5-2. Giallorossi in otto, gli spagnoli dilagano

Pagine Romaniste – La Roma è vicina alla conclusione del ritiro estivo. Prima però, i giallorossi affronteranno il Betis all’Estadio Benito Villamarín nella gara valevole per la Unbeatables Cup. Calcio d’inizio fissato alle ore 22. José Mourinho si affida al 4-2-3-1 con Rui Patricio tra i pali. Karsdorp e Calafiori agiranno ai lati della difesa composta da Mancini e Smalling. Al centro del campo ci saranno Diawara e Cristante, mentre sulla trequarti – a supporto dell’unica punta Eldor Shomurodov (alla prima da titolare e in assoluto con la maglia della Roma) – si muoveranno Zaniolo, Mkhitaryan e Pellegrini. Solo panchina per Edin Dzeko.

TABELLINO

REAL BETIS BALOMPIÉ (4-2-3-1): Rui Silva; Sabaly (16′ Montoya), Edgar, Víctor Ruiz, Alex Moreno; Paul, Canales (56’Guardado); Rodri, Ruibal, Fekir N.; Borja Iglesias.

A disposizione: Robles, Calderon, Fekir Y., Juanmi, Loren, Joaquin, Rober, Calderon, Sidnei, Tello, William.

Allenatore: Mauricio Pellegrini.

Indisponibili: Rodriguez.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio (70′ Fuzato); Karsdorp, Mancini, Smalling (46′ Ibanez), Calafiori; Diawara (46′ Veretout), Cristante (46′ Bove); Zaniolo (62′ Perez), Pellegrini, Mkhitaryan (46′ El Shaarawy); Shomurodov (67′ Kumbulla).

A disposizione: Fuzato, Boer, Reynolds, Tripi, Zalewski, Darboe, Ciervo, Mayoral, Dzeko.

Allenatore: José Mourinho.

Indisponibili: Villar.

Marcatori: 3′ Rodri (B), 27′ Shomurodov (R), 29′ Fekir (B), 50′ Mancini (R), Moreno (B), 80′ Tello (B), 83′ Joaquin (B).

Ammoniti: 11′ Karsdorp (R), 36′ Pellegrini (R), 40′ Mkhitaryan (R), 52′ Zaniolo (R).

Espulsi: Pellegrini (R), Mancini (R), Karsdorp (R).

LIVE

PRE PARTITA

Ore 21.27 – Gli undici iniziali del Betis:

Ore 21.02 – La formazione ufficiale della Roma: