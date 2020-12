LIVE – Atalanta-Roma, le formazioni ufficiali. Pellegrini stringe i denti, Mirante torna in porta. Pedro titolare

Pagine Romaniste – Al Gewiss Stadium va in scena Atalanta-Roma, match valevole per la 13ª giornata di Serie A. Stati d’animo e sentimenti diversi per le due squadre: da un lato uno spogliatoio diviso dai litigi tra il capitano e l’allenatore, dall’altro i giallorossi carichi ed in cerca del grande salto. Per Fonseca la vittoria contro l’Atalanta può cancellare i fallimenti nei big match passati, per Gasperini i tre punti possono far placare la tempesta nella rosa. Il tecnico portoghese schiera Mirante tra i pali, davanti a lui Smalling in mezzo con ai lati Ibanez e Mancini. A centrocampo Veretout accanto a Pellegrini, mentre sulle fasce agiranno Karsdorp e Spinazzola. Sulla trequarti spazio a Pedro e Mkhitaryan dietro a Dzeko.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ATALANTA FC (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Pessina, Malinovskyi; Zapata.

Allenatore: Gasperini.

A disposizione: Sportiello, Rossi, Sutalo, Palomino, Mojica, Depaoli, Gyabuaa, Ilicic, Miranchuk, Muriel, Lammers, Diallo.

Indisponibili: Caldara, Carnesecchi, Gomez, Pasalic, Ruggeri.

AS ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

Allenatore: Fonseca.

A disposizione: Pau Lopez, Santon, Bruno Peres, Juan Jesus, Kumbulla, Fazio, Calafiori, Cristante, Diawara, Villar, Carles Perez, Borja Mayoral.

Indisponibili: Pastore, Zaniolo.

Arbitro: Di Bello di Brindisi.

Assistenti: Longo e Cecconi.

IV uomo: Ayroldi.

Var: Irrati.

Avar: Tolfo.

PRE-PARTITA

Ore 17.14 – La formazione dell’Atalanta.

Ore 16.35 – L’11 della Roma.

Ore 16.14 – La Roma è in direzione Stadio.