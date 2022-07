Svilar arrivato a Roma: sbarcato da poco a Fiumicino – FOTO

Pagine Romaniste – Arrivato ed ufficializzato Nemanja Matic pochi giorni fa, oggi è il giorno di Ante Svilar. Il portiere belga, naturalizzato serbo, è atterrato da pochi minuti all’aeroporto di Fiumicino.

Prima vera operazione chiusa da Tiago Pinto, Svilar sarà il vice di Rui Patricio. Arriva a parametro zero dal Benfica, dove giocava nella formazione B, con la Roma. L’accordo con il club giallorosso era stato già trovato lo scorso mese. Svilar si unisce alla Roma per cinque anni. A fine maggio ha effettuato le visite mediche a Parigi.

Nella Capitale ritroverà così José Mourinho. I due si sono incontrati in una gara di Champions League, edizione 2017-18, tra Benfica e Manchester United. Incappato in un errore che è poi costato la partita – vinta 0 a 1 dai Red Devils – lo Special One lo elogiò comunque alla fine del doppio confronto: “Un fenomeno assoluto”, disse Mou. Ed ora è pronto ad averlo con sé.