L’ira di Conte: “E’ un calendario folle e lo stiamo pagando, altri riposano 5 giorni”

La Gazzetta dello Sport (V.Clari) – Conte non riesce a portarsi a tre punti da Sarri ed è successo anche per questione di “sfavori“: “Sta passando inosservato il nostro calendario, che è folle e che sembra fatto per metterci in difficoltà, contro squadre che hanno sempre un giorno in più di riposo e noi in trasferta alle 21.45: vuol dire rientrare alle 4 e allenarsi poco il giorno dopo. Quando qualcuno deve prendere uno schiaffo, lo prende sempre l’Inter“. Poi sul gol di Spinazzola: “Non è una situazione dubbia, il difensore non prende la palla ma il calcagno di Lautaro, ma non voglio attaccare gli arbitri che non lo meritano. Possono sbagliare anche loro“.