Lipsia, Nagelsmann: “Kluivert è troppo incline agli infortuni. Ha bisogno di stabilità dal punto di vista fisico”

Il riscatto di Justin Kluivert da parte del Lipsia è tutt’altro che sicuro. Tutto starà al giocatore e alle prestazioni che offrirà. Ha parlato dell’olandese il tecnico Julian Nagelsmann che ha fatto il punto della situazione. Queste le sue parole riportate dal sito voetbalprimeur.nl:

Quale sarà il futuro di Kluivert?

Non lo vedo molto presente durante l’allenamento, questo è un problema. Forse è troppo incline agli infortuni e ha bisogno di essere molto più stabile dal punto di vista fisico. Con il suo ritmo, il suo background e le sue qualità, poteva essere utile per le partite contro il Liverpool e in Bundesliga. Speriamo che darà il suo contributo in questa stagione. Decideremo cosa fare con lui nei prossimi mesi.