L’Inter subito su Zapata ma Dzeko è l’alternativa

Corriere dello Sport (A. Ramazzotti) – Per la sostituzione di Romelu Lukaku, ormai indirizzato verso il Chelsea per una cifra che supera la soglia dei 100 milioni di euro, l’Inter punta Duvan Zapata dell’Atalanta. Ma ci sono anche altre alternative: primo fra tutti Dzeko, che ha sfiorato l’Inter nell’estate del 2019, quella in cui alla fine i nerazzurri hanno acquistato proprio Lukaku, e più defilato Vlahovic. Preoccupa l’età del bosniaco ma indubbiamente è un giocatore che Inzaghi conosce molto bene, avendolo sfidato in più derby.