La Roma si prepara ad affrontare l’Inter per la 17esima giornata di Serie A, in programma domenica 10 gennaio alle ore 12:30. Marash Kumbulla è pronto per la sfida contro i nerazzurri, come certifica la foto pubblicata sul suo account Instagram:

“Focalizzati sui nostri obiettivi”.