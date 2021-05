L’ex arbitro Tagliavento: “Il gesto delle manette? Lui sa alzare la tensione”

Il Messaggero (R.Avvantaggiato) – “E’ un allenatore ideale per la Roma. Un motivatore come pochi altri nel mondo del calcio“. Paolo Tagliavento, ex arbitro ed ora dirigente della Ternana, non ha dubbi: Mourinho è il colpo che può rilanciare la Roma. “Che sia una grande allenatore non lo devo dirlo io. E neanche che dia sempre qualcosa in più alle sue squadre sul piano motivazionale. Ma la cosa più importante è che lo fa senza farsi condizionare dai rumors esterni, e per Roma non è un particolare di poco conto“. Tagliavento era anche il protagonista in quell’Inter-Sampdoria dove Mourinho fece il gesto delle manette: “Ma durante la partita non me ne accorsi perchè lo fece quando non guardavo verso le panchine. Mi fu riferito dopo, ma pur restandoci male non me la presi perchè le decisioni arbitrali erano state tutte corrette. Le scuse? Non non mai arrivate, ma credo che rivedendolo anche lui non sia stato contento di quel gesto“.